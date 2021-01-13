Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери

На совещании с членами Правительства РФ 13 января Президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть обращение губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Об этом сообщают федеральные информагентства.

Комментируя доклад заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, глава государства напомнил об обращении губернатора Игоря Рудени о необходимости строительства Западного моста в Твери и дал поручение отдельно доложить по этому вопросу.

Напомним, строительство Западного моста в Твери обсуждалось на встрече Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени в конце прошлого года.

«Президент дал поручение, чтобы эта работа началась уже в 2021-м году», –сообщил журналистам глава региона, рассказывая об итогах встречи.