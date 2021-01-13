В службу скорой медицинской помощи Тверской области в праздничные дни поступило около 54 тысяч обращений

В новогодние праздники в Тверской области зафиксировано около 54 тысяч обращений в службу скорой медицинской помощи. 9 694 из них – в столице Верхневолжья. В течение десяти новогодних дней скорую помощь жителям и гостям региона ежедневно оказывали 115 круглосуточных выездных бригад.

К сожалению, в такое напряженное для всей системы здравоохранения время не обошлось и без так называемых «ложных», безрезультативных выездов, когда был неправильно указан адрес, пациент отсутствовал по месту вызова, либо помощь скорой была не нужна. Медикам приходилось выезжать на эти вызовы, преодолевая порой впустую до сотни километров и теряя драгоценное время, которое так необходимо людям, действительно нуждающимся в медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Тверской области планирует разобраться в ряде таких случаев с привлечением правоохранительных органов. Ведь за заведомо ложный вызов бригады скорой медицинской помощи согласно статье 19.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей.

В связи с большой нагрузкой на систему скорой медицинской помощи Министерство здравоохранения Тверской области обращается к жителям Тверской области с просьбой по возможности сообщать в диспетчерский центр об отказе от вызова скорой помощи, чтобы медики не тратили время на безрезультативный выезд.

Всего в праздничные дни в стационары области бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 6 573 пациента, в том числе 288 – с острым инфарктом миокарда, 302 – с острым нарушением мозгового кровообращения. 65 раз бригады медиков выезжали на дорожно-транспортные происшествия.

Специалисты врачебно-консультативного пульта Тверской станции скорой медицинской помощи также проконсультировали 1537 человек. Опытные врачи ответили на вопросы, помогли в решении сложившейся проблемы, в случае необходимости оформили вызов скорой или неотложной медицинской помощи. Напоминаем – чтобы получить консультацию, нужно позвонить по номеру «103» и попросить диспетчера оформить консультацию с врачом.

Министерство здравоохранения Тверской области