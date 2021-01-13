Инфекционный коечный фонд в Тверской области будет увеличен до 2906 единиц

В Тверской области инфекционный коечный фонд будет расширен до 2906 единиц. Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 13 января провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, в текущей эпидемиологической ситуации важно в оперативном режиме наращивать мощности инфекционных госпиталей, а также продолжать работу по увеличению возможностей медицинских учреждений для диагностики и лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.

На данный момент в регионе развернуто 2606 коек. Инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городских больницах №1 и №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2, родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.

К 10 февраля коечный фонд планируется расширить еще на 300 единиц, в том числе дополнительные резервы предусмотрены в Кимрской ЦРБ.

В Верхневолжье продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться на нее может каждый желающий, включая жителей Тверской области старше 60 лет.

Игорь Руденя поручил расширить возможности записи на вакцинацию, в частности, через единый телефон «горячей линии» 122, который работает в Верхневолжье в круглосуточном режиме.

Прививочные кабинеты открыты на базе четырех медицинских учреждений: городских клинических больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи и Вышневолоцкой ЦРБ.

Также в регионе будет сформирован центр вакцинации на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. Запланировано открытие пунктов вакцинации в межрайонных центрах – Ржевском, Бежецком, Конаковском и Кимрском районах.

На вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Пресс-служба Правительства Тверской области