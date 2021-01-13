В Москве простились с народным художником СССР и РСФСР, Почётным гражданином Тверской области Валентином Михайловичем Сидоровым

13 января в Москве простились с народным художником СССР и РСФСР, академиком Академии художеств СССР и Российской академии художеств, Почетным гражданином Тверской области Валентином Михайловичем Сидоровым. В траурных мероприятиях приняли участие представители регионального Правительства и Ассоциации тверских землячеств, одним из первых руководителей которой был Валентин Михайлович.

Художника не стало 9 января. Ему было 92 года. Соболезнования родным и близким Валентина Михайловича Сидорова выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Мы навсегда запомним его чуткое сердце, искреннюю любовь к родной тверской земле, активное участие в жизни Верхневолжья. Имя Валентина Михайловича Сидорова навечно останется в истории российской живописи, будет жить в памяти всех, кому посчастливилось быть знакомым с ним», - отметил в соболезновании глава региона.

Жизнь и творчество Валентина Михайловича Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал своё творчество. На тверской земле были написаны известные полотна художника «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

В 2018 году Валентин Михайлович Сидоров встречал свой 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах.

В прошлом году было принято решение о создании в регионе Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой земле» – так называется одна из картин мастера, которую сам художник считал эпиграфом к своему творчеству.

Инициатива о создании в Тверской области музея искусств в честь знаменитого художника была озвучена Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию Валентина Сидорова.

Валентин Сидоров - обладатель ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Ордена почета, Благодарности Президента РФ, международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины и других наград, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.

За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году Губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».