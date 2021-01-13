В Тверской области увеличен размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 января 2021 года в Тверской области до 5 946, 80 рубля увеличена выплата на детей от 3 до 7 лет. В 2020 году ее размер был равен 5699 рублям. Ежемесячное пособие введено Президентом Владимиром Путиным для поддержки российских семей.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом, – отмечает Губернатор Игорь Руденя. – Рассчитываем, что все меры, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона».

Выплаты предназначены для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия – половина прожиточного минимума на детей за II квартал 2020 года. В Тверской области он составил 11 893,59 рубля. Таким образом, в 2021-ом пособие на детей от 3 до 7 лет в регионе равно 5 946, 80 рубля.

С нового, 2021 года, предоставлением этого и других пособий занимается Центр выплат «Тверская семья», подведомственный Минсемьи региона.

Как сообщили в Центре, выплаты за январь будут произведены до конца текущего месяца. Подать заявление о начислении пособия можно через МФЦ или портал Госуслуги, а также в Центре выплат в приемный день – среду.

Начиная с этого года, ежемесячная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях пособие предоставляется со дня обращения.

Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. Поэтому за месяц до окончания этого срока нужно вновь написать заявление для назначения пособия. Если же оно не будет подано, выплата начисляться не будет.

Сейчас разрабатывается новый алгоритм определения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет. Предполагается повышение пособия до 100% прожиточного минимума отдельным категориям граждан. Такой подход позволит усилить адресный характер этой меры поддержки.