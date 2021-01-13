За новогодние праздники Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области посетили свыше 6500 человек. Верхневолжье принимало гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Республики Карелия и других субъектов страны.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: монумент станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи.

В 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал», что повысит доступность объекта. От станции будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

В 2020 году по поручению Игоря Рудени были запущены маршруты общественного транспорта «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату».

Тверская область выполнила все обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Ржевский мемориал Советскому солдату является филиалом Музея Победы. Такой же статус у музея «Ставка Сталина» в Ржевском районе. В новогодние праздники там был побит прошлогодний рекорд по посещаемости. Со 2 по 10 января в музее побывало более 500 человек.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. На регулярной основе проводятся экскурсии для школьников из Твери и районов области, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

Именно в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

В экспозиции представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

До конца февраля 2021 года кроме основной экспозиции посетители филиала смогут посмотреть обновленный выставочный проект «На ответственном посту», где представлены раритеты из фондов Музея Победы. Это предметы, которыми ежедневно пользовался Верховный главнокомандующий И.В. Сталин – мебель, посуда, настольная лампа и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области