В Тверской области закупят более 200 единиц медицинского оборудования для инфекционных госпиталей

posted by Максим Малахов on вт, 01/12/2021 - 20:01

Более 200 единиц медицинского оборудования закупят в Тверской области для инфекционных госпиталей, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Решение принято 12 января на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

         Игорь Руденя подчеркнул: приобретение нового оборудования позволит расширить возможностикачественного оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

         Медтехникуприобретут для областной клинической больницы идетской областной больницы, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6 Твери, Нелидовской, Конаковской ЦРБ.

         Это  тромбоэластографы, реанимационныеконсоли, прикроватные мониторы, увлажнители со встроенным генератором потока воздуха, кислородные концентраторы, современные 12-тиканальные ЭКГ.

         Также для надёжного и бесперебойного обеспечения инфекционных госпиталей кислородом закупят газификаторы для  городских больниц №1 и №6 Твери, Вышневолоцкой, Кимрской, Калининской ЦРБ, детской городской больницы №3.

         На закупку оборудования направят порядка 100 млн рублей областных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области