В Тверской области закупят более 200 единиц медицинского оборудования для инфекционных госпиталей

Более 200 единиц медицинского оборудования закупят в Тверской области для инфекционных госпиталей, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Решение принято 12 января на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: приобретение нового оборудования позволит расширить возможностикачественного оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Медтехникуприобретут для областной клинической больницы идетской областной больницы, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6 Твери, Нелидовской, Конаковской ЦРБ.

Это тромбоэластографы, реанимационныеконсоли, прикроватные мониторы, увлажнители со встроенным генератором потока воздуха, кислородные концентраторы, современные 12-тиканальные ЭКГ.

Также для надёжного и бесперебойного обеспечения инфекционных госпиталей кислородом закупят газификаторы для городских больниц №1 и №6 Твери, Вышневолоцкой, Кимрской, Калининской ЦРБ, детской городской больницы №3.

На закупку оборудования направят порядка 100 млн рублей областных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области