В Верхневолжьев 2020 году родились более 10 тысяч детей

В Тверской области в прошедшем году появились на свет 10 082 ребенка. Из них 3 656 первенцев, 3767 вторых детей, 129 – шестых и последующих детей в семьях. Такую статистику привели в региональном ЗАГСе.

Улучшение демографической ситуации – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Демография – это наш безусловный приоритет. На демографические процессы влияют разные факторы, главный из которых – это качество жизни населения. Перечень мер поддержки семей с детьми в Тверской области состоит из около 100 различных позиций. Порядка 40 мер – прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей», – отметил Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2020 года.

3116 малышей родились у женщин в возрасте 30-34 лет, 2823 ребенка - у 25-29 летних мам, 2134 новорожденных появились у женщин младше 25 лет.

Среди рожениц 2020 года были и старше 40 лет. У них родились 344 ребенка, среди которых 47 малышей стали первенцами, 111 малышей - вторыми в семье, а 15 зарегистрированы как шестые и последующие дети.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.С октября 2019года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

С 2020 года внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям предоставляется поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области