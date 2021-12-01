В 2021 году в Тверской области откроются 7 новых филиалов МФЦ

12 января Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан», – отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно для более 92% жителей всех районов и городов региона. На территории Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 «окна».

В 2021 году в регионе будет увеличено количество офисов МФЦ. Новые филиалы будут открыты в семи муниципалитетах: в Молоково, Белом, Красном Холме в июне этого года, в Кимрах, Торжке и Ржеве – в сентябре. В Вышнем Волочке торжественное открытие пройдет уже в январе.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы филиалы, расположенные в Лесном, Сонково, Торопце, Ржеве, Твери и Селижарово.

В 2021 году расширяется перечень оказываемых в МФЦ услуг: добавляются услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдачи биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).

Игорь Руденя подчеркнул - в условиях распространения коронавирусной инфекции важно сохранить здоровье сотрудников сети МФЦ. Глава региона поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов.

В 2020 году в МФЦ стали предоставлять 13 новых услуг по линии Министерств семьи, социальной защиты населения, сельского хозяйства, а также Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы. Самыми распространенными стали услуги по линии Росреестра и МВД. Это постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, выдача сведений из ЕГРН, выдача и замена паспортов.

Региональные МФЦ перешли на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом, благодаря чему сокращено время обмена документами между сторонами, ускорено получение документов клиентами.

Кроме того, было запущено мобильное приложение «Мои документы», которое помогает записаться на прием, получить информацию о статусе заявок, оплатить пошлины, найти ближайший филиал МФЦ. По результатам 2020 года 15% пользователей записываются на прием с помощью приложения.

Пресс-служба Правительства Тверской области