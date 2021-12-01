Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Александровну Прибавченкову

12 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Прибавченковой. Со знаменательной датой жительницу Нелидовского городского округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш жизненный путь отмечен важными делами во благо малой Родины и всей нашей страны. Своей честной и добросовестной работой Вы немало сделали для развития сельского хозяйства Тверской области, внесли свой вклад в укрепление трудовых традиций нашего народа. Искренне благодарю Вас за достойный пример для молодых поколений», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Татьяна Александровна Прибавченкова родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. С 1933 по 1984 годы трудилась в совхозе «Смольниковский»: начинала разнорабочей в полях и на ферме, затем 32 года отработала в бухгалтерии хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области