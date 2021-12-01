Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 20 037 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 221 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 479 172, в том числе за последние сутки их проведено 3688.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 25 001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 490 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
474 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8044
Конаковский район 1853
Вышневолоцкий городской округ 1462
Ржев 1446
Торжок 1168
Кимры 1092
Калининский район 988
Бологовский район 691
Лихославльский район 604
Осташковский городской округ 591
Торопецкий район 514
Нелидовский городской округ 486
Старицкий район 487
Бежецкий район 467
Калязинский район 445
Кашинский городской округ 424
Максатихинский район 389
Андреапольский муниципальный округ 369
Торжокский район 296
Весьегонский муниципальный округ 271
Спировский район 258
Зубцовский район 254
Кувшиновский район 244
Западнодвинский муниципальный округ 240
Оленинский муниципальный округ 215
Селижаровский муниципальный округ 203
Ржевский район 194
Рамешковский район 192
Кимрский район 162
Фировский район 132
Кесовогорский район 128
ЗАТО Озёрный 108
Краснохолмский муниципальный округ 95
Лесной муниципальный округ 93
Жарковский район 82
Бельский район 82
Пеновский муниципальный округ 65
Сонковский район 58
Молоковский район 51
Сандовский муниципальный округ 40
Удомельский городской округ 18
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области