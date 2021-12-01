Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 20 037 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 221 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 479 172, в том числе за последние сутки их проведено 3688.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 25 001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 490 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

474 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8044

Конаковский район 1853

Вышневолоцкий городской округ 1462

Ржев 1446

Торжок 1168

Кимры 1092

Калининский район 988

Бологовский район 691

Лихославльский район 604

Осташковский городской округ 591

Торопецкий район 514

Нелидовский городской округ 486

Старицкий район 487

Бежецкий район 467

Калязинский район 445

Кашинский городской округ 424

Максатихинский район 389

Андреапольский муниципальный округ 369

Торжокский район 296

Весьегонский муниципальный округ 271

Спировский район 258

Зубцовский район 254

Кувшиновский район 244

Западнодвинский муниципальный округ 240

Оленинский муниципальный округ 215

Селижаровский муниципальный округ 203

Ржевский район 194

Рамешковский район 192

Кимрский район 162

Фировский район 132

Кесовогорский район 128

ЗАТО Озёрный 108

Краснохолмский муниципальный округ 95

Лесной муниципальный округ 93

Жарковский район 82

Бельский район 82

Пеновский муниципальный округ 65

Сонковский район 58

Молоковский район 51

Сандовский муниципальный округ 40

Удомельский городской округ 18

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области