В Тверскую область поступит ещё 2000 доз вакцины от коронавируса

Поставка в Тверскую область ещё 2000 доз вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции ожидается в середине текущей недели. На данный момент регион уже получил 2242 дозы вакцины. Записаться на вакцинацию может каждый желающий, в том числе жители Верхневолжья старше 60 лет.

В Тверской области вакцину от новой коронавирусной инфекции получили уже 1342 человека. Прививочные кабинеты открыты на базе трёх медицинских учреждений Твери и один в Вышнем Волочке. Принято решение о формировании центра вакцинации на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. Также запланировано открытие пунктов вакцинации в межрайонных центрах – Ржевском, Бежецком, Конаковском и Кимрском районах.

Городская клиническая больница №1: телефон для записи на вакцинацию - 42-45-20. Кабинет работает по будням с 8:00 до 10:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Беляковский пер, д. 9.

Городская клиническая больница №7: телефон для записи на вакцинацию - 8-900-019-98-01 по будням с 9:00 до 12:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Петербургское шоссе, д. 76/1.

Больница скорой медицинской помощи: телефон для записи на вакцинацию - 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4). Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: пр-т Ленина, д.6, каб. 123.

На вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Вышневолоцкая ЦРБ: записаться на вакцинацию можно по будням с 8-00 по 14-00 в каб. 69 поликлиники № 1 по адресу Казанский проспект, 121а. Также можно записаться через электронную регистратуру. Сведения о вакцинации можно получить в регистратуре поликлиники № 1 по телефону 6-34-46.

Кроме того, в Тверской области завершена вакцинация от гриппа. В ходе прививочной компании против гриппа в регионе привито 627105 человек, что составляет 52% от населения региона (без учета территорий, обслуживаемых ФМБА), в том числе 122599 детей. Иммунизация завершена, полученная регионом вакцина израсходована в полном объеме.