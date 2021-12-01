Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области с профессиональным праздником

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации. В этом году ведомству исполняется 299 лет. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Добросовестно исполняя свой служебный долг, вы стоите на страже законности и правопорядка, защищая интересы наших граждан. Прокуратуру заслуженно называют «государевым оком», институтом надзора за государственной системой управления. Хочу поблагодарить ветеранов за верность долгу и укрепление вековых традиций российской прокуратуры. Желаю всем сотрудникам прокуратуры новых профессиональных успехов на благо жителей Тверской области и всей нашей страны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области