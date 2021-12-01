В Доме поэзии Андрея Дементьева представлены портреты выдающихся современников работы народного художника СССР Александра Шилова

В Твери в Доме поэзии Андрея Дементьева работает выставка «Россия в лицах» из собрания картинной галереи Народного художника СССР Александра Шилова.

Над серией «Россия в лицах» художник работает давно и до сих пор дополняет ее портретами виднейших деятелей культуры, часть из которых представлена на стендах Дома поэзии. Это Муслим Магомаев, Сергей Бондарчук, Андрей Дементьев, Сергей Шакуров, картины, посвященные теме духовенства, образы защитников Отечества и многое другое, что составляет золотой фонд классического реалистического искусства наших дней.

Александр Шилов написал свыше тысячи картин, которые участвуют в выставках лучших музеев мира. Отличительная особенность художника в том, что он уделяет внимание каждой детали на картине, мастерски прорисовывая едва заметные штрихи, и доводит технику исполнения до совершенства.

Дом поэзии представляет выставку неслучайно: Андрея Дементьева и Александра Шилова связывали долгие годы творческой дружбы. Художник написал два портрета поэта.

Работы из фондов Московской государственной картинной галереи Народного художника СССР Александра Шилова можно будет увидеть в Доме поэзии до 15 января по адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4822) 777-837, 777-838.

Пресс-служба Правительства Тверской области