В Правительстве Тверской области обсудили работу оперативных служб в новогодние праздники

11 января Губернатор Игорь Руденя провёл первое в 2021 году совещание с членами Правительства Тверской области. Главной темой стала работа региональных ведомств в период новогодних и рождественских праздников.

Игорь Руденя отметил – в праздничные дни в усиленном режиме несли вахту медики и энергетики Тверской области, специалисты МЧС, ЖКХ, стационарных социальных учреждений и других ведомств.

Губернатор поблагодарил за работу специалистов структур, обеспечивавших оказание медицинской помощи, правопорядок, стабильное функционирование инфраструктуры, восстановление электроснабжения в районах Верхневолжья, профилактику и тушение пожаров. В частности, по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками в Тверской области на 30% снизилось количество возгораний.

По поручению Игоря Рудени для устранения последствий снегопадов в праздничные дни в Верхневолжье была направлена дополнительная специализированная техника. Региональные Министерства лесного хозяйства, энергетики и ЖКХ во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области оказывали содействие тверскому филиалу «Россети Центр» в проведении восстановительных работ. Всего были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники.

В дни новогодних и рождественских праздников была обеспечена штатная работа инфекционных госпиталей, службы скорой медицинской помощи, травмпунктов. Региональными Министерствами образования, социальной защиты, демографии был обеспечен контроль за детьми из неблагополучных семей.

Дорожные и жилищно-коммунальные службы контролировали состояние региональных дорог, тепло- и водоснабжение в муниципалитетах. С соблюдением мер профилактики COVID-19 в районах проводились спортивные и культурные мероприятия.

Также на совещании рассмотрены обращения граждан по вопросам образования, ремонта дорожной сети, исполнение поручений Губернатора в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

Пресс-служба Правительства Тверской области