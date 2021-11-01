Развитие в Верхневолжье сети МФЦ рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

posted by Максим Малахов on пн, 01/11/2021 - 19:28

 

 

12 января на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрят развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы МФЦ.

         «Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области сеть МФЦ состоит из 34 филиалов в районных центрах и 74 территориально обособленных структурных подразделений в сельских поселениях с населением свыше 1000 человек. Жителям региона предоставляется более 80 федеральных и более 110 региональных услуг. В мае 2020 года этот список был дополнен новыми возможностями для семей Верхневолжья и сельхозпроизводителей.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области