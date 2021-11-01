Школьникам Тверской области предлагают показать достопримечательности Верхневолжья на конкурсе Музея Победы

Московский Музей Победы объявил всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны». Его участникам предлагают создать 2-3-хминутные видеоролики о памятном месте своего города или села. На конкурс приглашают школьников Тверской области.

Ребята могут рассказать истории о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, музеях, усадьбах Верхневолжья. Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. При этом видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности. Работы принимаются в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 11-17 лет.

Ролики финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнеров конкурса.

Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. Дата и время будут объявлены дополнительно. Для победителей проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Подробная информация о конкурсе – на сайте Музея Победы по ссылке https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-konkurs-istoriya-bolshoy-strany/

Пресс-служба Правительства Тверской области