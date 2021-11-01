В Твери открылся первый Центр амбулаторной помощи пациентам

В Твери начал работу первый Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией. Он открыт на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра по адресу улица Горького, дом 50. 13 и 18 января в региональной столице появятся еще два таких центра в городской больнице №1 на Беляковском переулке, дом 5 и в областном клиническом кардиологическом диспансере на улице Тамары Ильиной, дом 5.

Центры амбулаторной помощи позволят развести потоки пациентов с коронавирусом и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение. Обеспечение работы учреждений обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 11 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», который в круглосуточном режиме работает в Тверской области, а также через мобильное приложение medregtver.ru или очно.

В Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре будут обслуживаться пациенты Заволжского района Твери, в городской больнице №1 – Центрального и Пролетарского районов, в областном клиническом кардиологическом диспансере – Московского района областной столицы.

Еще три центра уже начали работу в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской центральных районных больниц. До 25 января в муниципалитетах будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить оказание качественной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.

В центрах будет осуществляться выдача бесплатных лекарств и направлений на КТ, выписки больничных листов, забор анализов.

К работе в ЦАП планируется привлекать ординаторов. Таким образом, снизится нагрузка на участковые службы, уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание.

Пресс-служба Правительства Тверской области