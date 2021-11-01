В 2021 году Центрально-лесной государственный природный биосферный заповедник в Тверской области отметит 90-летие

В 2021 году Центрально-лесной государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Нелидовском городском округе, отметит 90 лет со дня учреждения.

Заповедник включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Сегодня это единственная особо охраняемая территория такого высокого статуса в Тверской области. Уникальная особенность заповедника - массивы еловых лесов, не подвергавшиеся рубке более 500 лет. Ряд представителей флоры и фауны заповедника занесены в Красную книгу России и Тверской области. По территории заповедника проложены экскурсионные маршруты.

Помимо Центрально-лесного биосферного заповедника в Верхневолжье расположена ещё одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения - государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово», а также 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 ООПТ местного значения.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени активизирована работа по утверждению границ особо охраняемых природных территорий, постановке их на учёт. Она направлена на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в Тверской области, охрану и организацию особого санитарного режима ООПТ.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Дата призвана привлечь внимание общественности к бережному отношению к окружающей среде.

Пресс-служба Правительства Тверской области