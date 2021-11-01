В новогодние праздники санитарная авиация Тверской области оказала медицинскую помощь жителям четырёх районов

В период десятидневных новогодних праздников в Тверской области вертолётами санитарной авиации в областную столицу были эвакуированы

пациенты из четырех муниципальных образований. Всем им оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

В преддверии праздников Губернатором Игорем Руденей была поставлена задача обеспечить бесперебойную работу службы. В целом глава региона считает очень важным развитие санитарной авиации в Верхневолжье – одном из наиболее протяженных регионов Центрального федерального округа.

По поручению Губернатора вблизи учреждений здравоохранения Тверской области создаются вертолетные площадки. Это позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи жителям муниципалитетов.

3 января вертолет с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы вылетал в Удомлю. Из Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России был эвакуирован и доставлен в ОКБ пациент с острым инфарктом миокарда.

8 января авиамедицинская бригада выполнила два санитарных рейса: в Бежецкий район и Лесной муниципальный округ. Помощь потребовалась пациентам с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы и тяжелой черепно-мозговой травмой. Один из них госпитализирован в ОКБ, другой - в больницу скорой медицинской помощи.

Еще один пациент с острым нарушением мозгового кровообращения был эвакуирован 9 января из Калязинского района. Он также был доставлен в Областную клиническую больницу.

Вертолеты санитарной авиации могут перемещаться в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

Пресс-служба Правительства Тверской области