Жителей Верхневолжья приглашают проголосовать за памятник турбореактивному вагону в Твери

Завершается голосование за самый необычный памятник России. Участником всероссийского конкурса «СкульпТУТУра» стал памятник турбореактивному вагону в Твери. Жители Тверской области могут проголосовать за него по ссылке https://vk.com/poll-48677005_479988941. Голосование завершится 11 января в 21:00.

Всего в финал конкурса «СкульпТУТУра» вышли 10 туристических объектов из Тверской, Курской, Псковской, Ростовской областей, республик Тыва, Удмуртия, Якутия, Марий Эл, Калмыкия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Губернатор Игорь Руденя считает – такие туристические объекты являются местами притяжения жителей и гостей города. Перед Министерством туризма региона поставлена задача стимулировать появление в регионе новых, интересных для посещения, мест.

Памятная стела была установлена в Твери на площади Конституции в 2008 году, к 110-летию Тверского вагоностроительного завода. Она представляет собой подлинный фрагмент турбореактивного вагона, созданного на предприятии 50 лет назад, в 1970 году.

В рамках программы по развитию высокоскоростного движения совместно с ОКБ А. С. Яковлева и специализированными исследовательскими институтами на Калининском вагоностроительном заводе был создан самоходный вагон-лаборатория на турбореактивной тяге. Весь мир соревновался в скоростях, поэтому разработка подобного подвижного состава в нашей стране была принципиальна – изготовленный в Калинине (ныне Тверь) опытный образец турбореактивной железнодорожной техники стал первым в СССР и вторым в мире.

Пресс-служба Правительства Тверской области