В Тверской области открыли домашние микро реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Торжка Тверской области внедрена новая технология - домашний микро реабилитационный центр (ДМРЦ). Он предназначен для оказания помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, которые не могут посещать реабилитационный центр.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, создание комфортных условий для их жизни – важнейшая часть социальной политики Правительства Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, социализации детей с ограничениями по здоровью, поддержке их семей должно уделяться самое пристальное внимание.

Создание ДМРЦ – это проведение комплекса реабилитационных мероприятий на дому в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. В 2020 году в Тверской области было открыто три таких центра.

Каждая семья получила безвозмездно во временное пользование комплект необходимого оборудования, родители прошли обучение по его использованию.

За каждой семьёй был закреплён куратор-специалист, который контролировал процесс реабилитации и абилитации детей в домашних условиях и оказывал консультативную помощь родителям, принимающим в процессе активное участие.

Занятия на оборудовании, которые проводились в игровой форме, дети восприняли с удовольствием. Как отмечают организаторы ДМРЦ, один из самых важных показателей эффективности создания таких центров - положительная динамика в развитии, которая наблюдается у всех детей, прошедших курс реабилитации в домашних условиях. В 2021 году работа с детьми в реабилитационных центрах на дому продолжится.

Пресс-служба Правительства Тверской области