Посещаемость туристического портала Тверской области выросла более чем в 1,5 раза

На туристическом портале Тверской области welcometver.ru в 2020 году зафиксировано 235 616 визитов, это третье место после Санкт-Петербурга и Московской области. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла более чем в 1,5 раза. Число подписчиков в социальных сетях увеличилось до 55 тысяч человек. Число запросов в поисковой системе Яндекс по фразе «Достопримечательности Тверской области» составило 40 000 за год.

На портале welcometver.ru потенциальные гости и жители региона могут получить актуальную информацию о достопримечательностях Верхневолжья, музеях, театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрута. В 2020 году сам портал и его мобильная версия были модернизированы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, позиционирование Тверской области в сети Интернет имеет большое значение для развития туристского потенциала.

«Туристический портал – это, прежде всего, витрина нашего региона. Ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На обновлённом портале welcometver.ru созданы разделы с активной кнопкой «Забронировать» для туроператоров и экскурсоводов, разработан раздел «Сувениры» и «ЭКОТуризм», появилась удобная навигация по отелям, базам отдыха, кемпингам и санаториям Тверской области, добавлена возможность прослушивания аудиогидов, скачивания и печати туристических карт. Отдельную реализацию на портале получил межрегиональный брендовый маршрут «Государева дорога» и интерактивная карта с возможностью распечатать план поездки.

Кроме того, в 2020 году совместно с компанией Яндекс реализован крупный проект по исследованию узнаваемости дестинации в системе Яндекс.Взгляд, проведены четыре рекламные кампании в Яндекс.Директ (охват 9 миллионов пользователей, более 100 тысяч переходов и 3000 целевых действий - бронирований), запущено продвижение на Яндекс.Дзен.

«Мы оцениваем проект Министерства туризма Тверской области по развитию внутреннего туризма, как один из самых профессиональных. При подготовке проекта были оценены объекты интереса, сезонность, виды туризма, сравнительный анализ конкурирующих регионов. Мы уверены, что такой профессиональный подход даст отличный результат», - отметил Александр Толмач, специалист подразделения Яндекс по работе с государственным сектором.

Более 300 тысяч гостей тверского региона получили приветственные смс-сообщения от Министерства туризма Тверской области и портала welcometver.ru. Туристские маршруты Тверской области презентованы более чем 40 туркомпаниям и более 30 travel-блогерам и представителям СМИ: проведено порядка 20 информационных туров.

В прошлом году изданы новые туристические карты по 15 городам Тверской области, путеводители «Земля воинской славы» и «Семейные путешествия по Тверской провинции».

Пресс-служба Правительства Тверской области