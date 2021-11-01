Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почётного гражданина города Твери Лидии Алексеевны Строгановой

10 января ушла из жизни Почетный гражданин города Твери Лидия Алексеевна Строганова. Соболезнования родным и близким Лидии Алексеевны выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Неоценим вклад Лидии Алексеевны в развитие столицы Верхневолжья. Во многом благодаря ее усилиям были созданы объекты здравоохранения, образования, спорта, которые и сегодня работают на пользу жителей города Твери и всей Тверской области. Все, кому довелось трудиться рука об руку с Лидией Алексеевной, кто был с ней знаком, запомнят ее талант руководителя, преданность интересам родной земли, неисчерпаемое трудолюбие и человеческую порядочность», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Лидия Строгонова родилась 25 апреля 1936 года в Вышнем Волочке. Трудовую деятельность начала в 1954 году на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате ученицей электромонтера. Была вторым, а позже первым секретарем городского комитета ВЛКСМ.

Более 30 лет проработала в органах власти города Калинина, а затем Твери, с 1971 года по 1990 год занимала пост секретаря исполкома Калининского Горсовета.

Лидия Алексеевна отвечала за развитие городского хозяйства. По её инициативе были открыты Дом дружбы и библиотека имени Герцена, построены Дворец пионеров и школьников, Театр кукол, цирк и другие объекты культуры и спорта, открыты женская консультация на бульваре Шмидта в Твери, кардиологический центр, перинатальный центр на Тверском проспекте, флюорографический центр при горбольнице №1, расширены площади роддома №2 и детской больницы на улице Рыбацкая.

При активном участии Лидии Алексеевны успешно развивались культурные связи Твери с городами-побратимами.

Лидия Алексеевна была членом президиума Тверского отделения Российского фонда мира, председателем городского отделения охраны памятников истории и культуры.

Труд Лидии Алексеевны Строгановой был отмечен множеством наград, в том числе Орденом Трудового Красного Знамени.

Пресс-служба Правительства Тверской области