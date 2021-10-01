В Удомле проведен капитальный ремонт военно-патриотического клуба «Атом»

В 2020 году в Удомле было капитально отремонтировано здание военно-патриотического клуба «Атом». Его воспитанники уже начали заниматься в обновленном тире.

«Мы видим, что сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии. Наша общая задача – вырастить ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Средства в объеме 4,5 млн рублей на проведение работ были выделены Калининской АЭС. В частности, выполнена внешняя отделка здания, отремонтирована кровля, утеплены стены, проведен внутренний ремонт классов для практических и теоретических занятий, закуплено необходимое оборудование, проведено обучение тренеров.

Благодаря ремонту в клубе «Атом» теперь смогут обучаться ребята из всех школ Удомельского городского округа. Подростки научатся правилам безопасного обращения с оружием, пройдут общую спортивную подготовку, получат необходимые теоретические знания. Лучшие спортсмены примут участие в сборах, которые пройдут на базе учебного стрелкового центра в городе Балашиха.

«Калининская АЭС поддерживает развитие спортивных, учебных направлений. Хочется, чтобы у удомельских ребят была возможность выбора и желание проявить себя», – отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.

Проект по созданию сети военно-патриотических клубов объединяет все атомные города и способствует воспитанию гражданской ответственности детей и подростков.

Пресс-служба Правительства Тверской области