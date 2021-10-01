Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 19 619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 243 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 473 617, в том числе за последние сутки их проведено 2337.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 24 550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4462 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7858
Конаковский район 1842
Ржев 1440
Вышневолоцкий городской округ 1426
Торжок 1160
Кимры 1078
Калининский район 970
Бологовский район 668
Лихославльский район 597
Осташковский городской округ 588
Торопецкий район 514
Нелидовский городской округ 486
Старицкий район 484
Калязинский район 441
Бежецкий район 440
Кашинский городской округ 403
Андреапольский муниципальный округ 369
Максатихинский район 368
Торжокский район 294
Зубцовский район 248
Весьегонский муниципальный округ 271
Спировский район 255
Западнодвинский муниципальный округ 239
Кувшиновский район 237
Оленинский муниципальный округ 212
Селижаровский муниципальный округ 201
Рамешковский район 191
Ржевский район 191
Кимрский район 155
Кесовогорский район 128
Фировский район 127
ЗАТО Озёрный 100
Краснохолмский муниципальный округ 95
Лесной муниципальный округ 93
Жарковский район 82
Бельский район 72
Пеновский муниципальный округ 65
Сонковский район 55
Молоковский район 49
Сандовский муниципальный округ 40
Удомельский городской округ 18
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области