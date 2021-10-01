Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 19 619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 243 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 473 617, в том числе за последние сутки их проведено 2337.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 24 550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4462 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 7858

Конаковский район 1842

Ржев 1440

Вышневолоцкий городской округ 1426

Торжок 1160

Кимры 1078

Калининский район 970

Бологовский район 668

Лихославльский район 597

Осташковский городской округ 588

Торопецкий район 514

Нелидовский городской округ 486

Старицкий район 484

Калязинский район 441

Бежецкий район 440

Кашинский городской округ 403

Андреапольский муниципальный округ 369

Максатихинский район 368

Торжокский район 294

Зубцовский район 248

Весьегонский муниципальный округ 271

Спировский район 255

Западнодвинский муниципальный округ 239

Кувшиновский район 237

Оленинский муниципальный округ 212

Селижаровский муниципальный округ 201

Рамешковский район 191

Ржевский район 191

Кимрский район 155

Кесовогорский район 128

Фировский район 127

ЗАТО Озёрный 100

Краснохолмский муниципальный округ 95

Лесной муниципальный округ 93

Жарковский район 82

Бельский район 72

Пеновский муниципальный округ 65

Сонковский район 55

Молоковский район 49

Сандовский муниципальный округ 40

Удомельский городской округ 18

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области