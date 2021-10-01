Юных жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля 2021 года, приурочен ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие, организованное благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Конкурс проводится для повышения интереса детей к безопасному поведению на дорогах, привлечения внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.

Пресс-служба Правительства Тверской области