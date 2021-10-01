Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Пено с 79-й годовщиной освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

10 января отмечается 79 лет со дня освобождения поселка Пено Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием руководство муниципального образования и жителей территории поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны ваш край сыграл важную роль в битве за Москву. Пеновские партизаны и подпольщики внесли свой вклад в победный исход этого сражения. Никогда не будет забыто имя Лизы Чайкиной, на гибель которой горячо откликнулись миллионы граждан Советского Союза. Они сделали все, чтобы сбылись слова юной партизанки о предстоящей победе», - отмечено в телеграмме Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил ветеранов за мирное небо, адресовал жителям Пено слова о необходимости хранить память о защитниках и освободителях своей малой родины, бережно передавать ее детям, внукам и правнукам.

В годы Великой Отечественной войны территория Пено была оккупирована около полугода, все это время местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. В братских могилах на территории района покоятся 1170 защитников Родины.

Пеновский край стал местом рождения и трагической гибели Лизы Чайкиной. В память о легендарной партизанке в Пено был создан музей, где представлено около 900 экспонатов – личные вещи и награды Лизы Чайкиной, а также военные снаряды, оружие, найденные поисковыми отрядами и жителями района.

В Пеновском районе находилась и деревня Ксты, которую в январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты полностью уничтожили. В 1985 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс. В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени проведена реставрация мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области