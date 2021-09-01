Более 20 тысяч жителей Тверской области трудоустроено в 2020 году при поддержке службы занятости

За 2020 год в Тверской области при поддержке службы занятости было трудоустроено свыше 20 900 жителей региона. Свободными на данный момент остаются 16 тыс. рабочих мест.

Наибольшее количество вакансий – 1500 - открыто в учреждениях здравоохранения. Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал.

Более 400 вакансий открыты на Тверском вагоностроительном заводе. На предприятие приглашают слесарей, монтажников и сварщиков. Аттестованные и гражданские специалисты требуются в подразделениях УМВД России по Тверской области.

В 2020 году в Тверской области была оказана социальная поддержка свыше 36,8 тысячи жителей региона, испытывавших трудности с работой в период пандемии. На выплаты пособий, включая оказание материальной помощи, из резервного фонда Правительства РФ было выделено 870,4 млн рублей.

По словам Губернатора Игоря Рудени, для Правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья.

Занятость населения была одной из тем рабочей встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей в декабре 2020 года. Глава государства отметил, что уровень безработицы в Тверской области ниже, чем в среднем по стране, назвав это положительной динамикой.

Благодаря принимаемым мерам предприятия региона продолжают не только работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики по ряду приоритетных направлений, в том числе в сельском хозяйстве, промышленности.

Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов предпринимательства. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области