В Максатихинской средней школе №2 при поддержке области обновили окна

Ученики и педагоги Максатихинской средней школа №2 придут на учебу в 2021 году в обновленную школу - изношенные деревянные блоки в ней заменили на современные окна из ПВХ-профилей.

Региональная программа укрепления материально-технической базы школ и детских садов инициирована Губернатором Игорем Руденей. Районам на эти цели оказывается поддержка из областного бюджета.

Так в 2020 году в здании Максатихинской школы №2 заменено 143 оконных блока. Стоимость работ составила более 5,4 млн рублей.

В 2020 году областные средства на улучшение условий учебы детей были распределены 98 муниципальным школам по нескольким направлениям. Пяти учреждениям – на капитальный ремонт зданий и помещений, 38 школам – на замену оконных блоков. Помощь в капитальном ремонте кровель оказана 16 школам, в обеспечении комплексной безопасности – 33-м.

Также при поддержке области школы приобретали новое столово-кухонное оборудования, проводили капитальный ремонт санитарных комнат.

Кроме того, в 2020 году в 18 школах проводились работы по новому направлению – благоустройству зданий школ в рамках соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Пресс-служба Правительства Тверской области