Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 19 376 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 235 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 471 280, в том числе за последние сутки их проведено 1673.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 24 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4481 зараженный изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7798
Конаковский район 1818
Ржев 1434
Вышневолоцкий городской округ 1422
Торжок 1151
Кимры 1076
Калининский район 965
Бологовский район 668
Лихославльский район 590
Осташковский городской округ 582
Торопецкий район 512
Старицкий район 477
Нелидовский городской округ 473
Бежецкий район 440
Калязинский район 431
Кашинский городской округ 403
Максатихинский район 368
Андреапольский муниципальный округ 355
Торжокский район 287
Зубцовский район 248
Весьегонский муниципальный округ 248
Спировский район 248
Западнодвинский муниципальный округ 238
Кувшиновский район 234
Оленинский муниципальный округ 211
Селижаровский муниципальный округ 200
Рамешковский район 190
Ржевский район 187
Кимрский район 154
Фировский район 127
Кесовогорский район 128
ЗАТО Озёрный 100
Краснохолмский муниципальный округ 95
Лесной муниципальный округ 93
Жарковский район 82
Бельский район 72
Пеновский муниципальный округ 64
Сонковский район 55
Молоковский район 49
Сандовский муниципальный округ 36
Удомельский городской округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области