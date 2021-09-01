В Тверской области многодетной семье вручили ключи от новой квартиры

Настоящий новогодний подарок от Губернатора Тверской области Игоря Рудени и Правительства региона получила многодетная семья Алексеевых из Вышнего Волочка – им были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры. Младшим членам семьи были также переданы сладкие подарки.

Жилье получено в рамках реализации государственной программы «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020-2025 годы для малоимущих многодетных семей.

В 2020 году в Тверской области свои жилищные условия смогли улучшить 26 многодетных семей Верхневолжья с невысоким уровнем доходов. В Правительстве региона по поручению Губернатора Игоря Рудени прорабатываются возможности увеличить количество получателей поддержки.

Всего с 2009 по 2019 годы жилищные условия по программе улучшили 195 семей Тверской области.

Поддержка оказывается семьям, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые стоят на учёте как нуждающиеся в жилых помещениях. Для участия в программе семья должна проживать на территории Тверской области не менее 5 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области