В Тверской области многодетной семье вручили ключи от новой квартиры

posted by Максим Малахов on сб, 01/09/2021 - 09:44

 

        

          Настоящий новогодний подарок от Губернатора Тверской области Игоря Рудени и Правительства региона получила многодетная семья Алексеевых из Вышнего Волочка – им были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры.  Младшим членам семьи были также переданы сладкие подарки.  

         Жилье получено в рамках реализации государственной программы «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020-2025 годы для малоимущих многодетных семей.

          В 2020 году в Тверской области свои жилищные условия смогли улучшить 26 многодетных семей Верхневолжья с невысоким уровнем доходов. В Правительстве региона по поручению Губернатора Игоря Рудени прорабатываются возможности увеличить количество получателей поддержки.

Всего с 2009 по 2019 годы жилищные условия по программе улучшили 195 семей Тверской области.

Поддержка оказывается семьям, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые стоят на учёте как нуждающиеся в жилых помещениях. Для участия в программе семья должна проживать на территории Тверской области не менее 5 лет.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области