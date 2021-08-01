Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного врача РФ, Почётного гражданина Вышневолоцкого района Евгения Корниевского

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни 8 января заслуженного врача РФ, Почетного гражданина Вышневолоцкого района Евгения Аркадьевича Корниевского.

«Евгений Аркадьевич был выдающимся организатором в сфере здравоохранения, более двух десятилетий возглавлял Вышневолоцкую центральную районную больницу, значительно укрепив потенциал медицинского учреждения. Много лет он отдал депутатской деятельности в Законодательном Собрании Тверской области, внес большой вклад в развитие регионального законодательства. Светлая память о Евгении Аркадьевиче Корниевском навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и ценил его, будет жить в истории Верхневолжья», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Евгений Корниевский родился 24 июня 1941 года в Ворошиловградской области Украинской ССР. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и был направлен в Калининскую область. Работал врачом-невропатологом в Спировской центральной районной больнице и Вышневолоцкой ЦРБ. С 1978 года по 2001 год возглавлял Вышневолоцкую ЦРБ.

Трижды избирался депутатом Законодательного собрания Тверской области. На протяжении длительного времени возглавлял совет общественности при администрации Вышневолоцкого района, был общественным помощником уполномоченного по правам человека в Вышневолоцком районе.

Заслуги Евгения Аркадьевича Корниевского были отмечены государственными, региональными и ведомственными наградами.

Пресс-служба Правительства Тверской области