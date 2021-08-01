На Конаковской ГРЭС реализуется проект по переработке пластиковых отходов

С осени 2020 года на Конаковской ГРЭС реализуется инициатива «Ноль отходов», направленных на рациональное обращение с отходами. Она основана на принципах бережного отношения к ресурсам планеты, осознанном их потреблении и экономики замкнутого цикла.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для привлечения внимания работников станции и подрядчиков к раздельному сбору пластиковых отходов была запущена экологическая акция по сбору защитных касок для их утилизации. Сотрудники электростанции и подрядных организаций приносили старые, сломанные каски, которые были переданы на переработку на завод по производству вторичных полимеров в Твери.

На заводе из пластиковых отходов производится вторичное пластиковое сырье, которое используется для производства степ-ленты, синтепона для производства текстильной продукции (курток, подушек), геотекстиля, который используется в дорожном строительстве.

За время акции у 286 участников было собрано около 600 касок, а это более 180 кг пластика. Теперь на электростанции на постоянной основе каски и пластик любого вида накапливаются отдельно от иных видов отходов в специализированных маркированных контейнерах и транспортируются на утилизацию.

Раздельный сбор отходов и наличие инфраструктуры по их утилизации позволяет вернуть в промышленный оборот максимум ценных остатков сырья и использованных материалов и продукции, снизить углеродный след, сократить воздействие отходов на окружающую среду, в том числе сократить площади земель, занятых мусорными полигонами.

Пресс-служба Правительства Тверской области