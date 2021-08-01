Губернатор Игорь Руденя поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Марию Павловну Бакулину

8 января ветерану труда, жительнице Торжка Марии Павловне Бакулиной исполнилось 100 лет. С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш жизненный путь заслуживает глубокого уважения. Вместе с миллионами ровесников Вы прошли по огненным дорогам Великой Отечественной войны, внесли свой вклад в разгром фашизма. В мирные годы Вы честно трудились, обеспечивая восстановление и развитие нашей страны. Искренне благодарю Вас за достойный пример для молодых поколений», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Бакулина родилась в деревне Восцы Торжокского района. В 1941 году Мария Павловна уехала на работу в город Ленинград, где пережила страшные годы блокады. В 1944-ом вернулась в родную деревню. Там работала в колхозе им. В.И. Ленина.

Пресс-служба Правительства Тверской области