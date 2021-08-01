Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 19 141 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 225 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 469 607, в том числе за последние сутки их проведено 1633.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 24 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4490 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 7720

Конаковский район 1779

Ржев 1429

Вышневолоцкий городской округ 1389

Торжок 1144

Кимры 1073

Калининский район 959

Бологовский район 662

Лихославльский район 586

Осташковский городской округ 573

Торопецкий район 512

Старицкий район 477

Нелидовский городской округ 473

Бежецкий район 436

Калязинский район 429

Кашинский городской округ 401

Максатихинский район 368

Андреапольский муниципальный округ 348

Торжокский район 286

Зубцовский район 248

Весьегонский муниципальный округ 248

Спировский район 246

Западнодвинский муниципальный округ 238

Кувшиновский район 225

Оленинский муниципальный округ 211

Селижаровский муниципальный округ 198

Рамешковский район 189

Ржевский район 186

Кимрский район 153

Фировский район 127

Кесовогорский район 126

ЗАТО Озёрный 100

Краснохолмский муниципальный округ 94

Лесной муниципальный округ 93

Жарковский район 81

Бельский район 72

Пеновский муниципальный округ 64

Сонковский район 55

Молоковский район 49

Сандовский муниципальный округ 36

Удомельский городской округ 17

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области