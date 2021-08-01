В Тверской области планируется создать туристско-рекреационный кластер «Селигерия»

В 2021 году в Тверской области продолжится реализация инвестиционных проектов в сфере туризма. Планируется воплотить в жизнь и ряд инициатив по развитию индустрии гостеприимства, привлечению в Верхневолжью гостей.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из перспективных секторов малого и среднего бизнеса, экономики Верхневолжья. В регионе уделяется особое внимание повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры.

В 2020 году завершено строительство трех объектов, входящих в инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Это пешеходные мосты в Твери и Конаковском районе, которые позволили сформировать новые пешеходные туристские маршруты и дорога в Калязине, связавшая сразу несколько популярных среди гостей туристских объектов. Кроме того, дан старт строительству транспортно-пересадочного узла в Завидово – одного из важнейших логистических центров. Его создание позволит принимать одновременно до 5 круизных лайнеров и свяжет любителей круизного отдыха железнодорожной веткой с московской агломерацией.

Еще один проект – «Государева дорога» – получил официальный статус межрегионального брендового маршрута. Туристический маршрут реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской, Ленинградской областями, а также Федеральным агентством по туризму. Тур «Государева дорога» появился в продаже у 12 туроператоров-участников проекта. В путешествие с уникальным наполнением «777 километров истории между 2 столицами» гости смогут отправиться уже на майских каникулах.

«Работа над маршрутом «Государева дорога» не прошла даром – в прошлом году мы принимали группу из Санкт-Петербурга по этому маршруту. Знакомство с новыми объектами помогло в создании обновленных программ», – отметила руководитель отдела детского туризма туристической компании «Август» Ирина Нугаева.

Также впервые в Тверской области проведено мероприятие по направлению деловой туризм. Всероссийский MICE DAY собрал порядка 30 экспертов по конгрессно-выставочной деятельности со всей страны, организаторов корпоративных и обучающих мероприятий. Привлечение данного туристского потока в регион позволит увеличить загрузку номерного фонда в будничные дни и межсезонье, а также сосредоточит фокус внимания отельеров на необходимости модернизации конференц-возможностей.

Одним из важных итогов 2020 года стало создание первого в России кластера для подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства на базе профильного образовательного учреждения – Тверского колледжа сервиса и туризма. Решение было принято Ростуризмом и Правительством Тверской области. В качестве пилотной площадки было предложено строительство нового кампуса с современной инфраструктурой в активно развивающемся туристическом кластере «Завидово» и модернизация материально-технической базы Тверского колледжа сервиса и туризма.

Кроме того, региональным Министерством туризма сформировано предложение о создании туристского рекреационного кластера «Селигерия». Его задача – объединить многочисленные возможности для отдыха Пеновского, Селижаровского района и Осташковского городского округа Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области