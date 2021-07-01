Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного строителя РФ Сардара Абдуллаева

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни 7 января генерального директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой», председателя Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей», заслуженного строителя РФ Сардара Абдуллаева.

«Сардар Сулейманович многие годы своей жизни посвятил Верхневолжью, внес значительный вклад в развитие строительного комплекса нашей области», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Сардар Абдуллаев родился 21 января 1951 года. Большая часть его жизни была связана с Тверской областью, рядом строительных предприятий региона. С 1993 года он являлся генеральным директором ЗАО «СК «Тверьгражданстрой». Предприятие неоднократно принимало участие в совместных проектах со строительными фирмами Германии, Канады, Великобритании, Финляндии и Турции.

Сардар Абдуллаев являлся доктором экономических наук, почетным профессором Тверского государственного технического университета.

Пресс-служба Правительства Тверской области