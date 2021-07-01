В Тверской области в ближайшее время планируют открыть Центры амбулаторной помощи

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В Тверской области создаются Центры амбулаторной помощи (ЦАП). Планируется, что в январе три ЦАП начнут работу в Твери, ещё несколько откроются в крупных муниципалитетах Верхневолжья, в том числе в Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и других.
Губернатором Игорем Руденей в условиях пандемии поставлена задача по обеспечению оказания эффективной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.
Центры амбулаторной помощи предназначены для разведения потоков пациентов с коронавирусной инфекцией и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение в поликлиниках.
В областной столице для удобства жителей ЦАП создадут во всех районах города. Там же будет осуществляться выдача бесплатных лекарств.
Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», который в круглосуточном режиме работает в Тверской области с 7 декабря 2020 года, а также через мобильное приложение.
К работе в ЦАП планируется привлекать ординаторов. Таким образом, снизится нагрузка на участковые службы, уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание.
Пресс-служба Правительства Тверской области