В Тверской области в ближайшее время планируют открыть Центры амбулаторной помощи

В Тверской области создаются Центры амбулаторной помощи (ЦАП). Планируется, что в январе три ЦАП начнут работу в Твери, ещё несколько откроются в крупных муниципалитетах Верхневолжья, в том числе в Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и других.

Губернатором Игорем Руденей в условиях пандемии поставлена задача по обеспечению оказания эффективной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.

Центры амбулаторной помощи предназначены для разведения потоков пациентов с коронавирусной инфекцией и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение в поликлиниках.

В областной столице для удобства жителей ЦАП создадут во всех районах города. Там же будет осуществляться выдача бесплатных лекарств.

Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», который в круглосуточном режиме работает в Тверской области с 7 декабря 2020 года, а также через мобильное приложение.

К работе в ЦАП планируется привлекать ординаторов. Таким образом, снизится нагрузка на участковые службы, уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание.

Пресс-служба Правительства Тверской области