В Тверской области в ближайшее время планируют открыть Центры амбулаторной помощи

posted by Максим Малахов on чт, 01/07/2021 - 19:24

 

 

В Тверской области создаются Центры амбулаторной помощи (ЦАП). Планируется, что в январе три ЦАП начнут работу в Твери, ещё несколько откроются в крупных муниципалитетах Верхневолжья, в том числе в Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и других.

Губернатором Игорем Руденей в условиях пандемии поставлена задача по обеспечению оказания эффективной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.

Центры амбулаторной помощи предназначены для разведения потоков пациентов с коронавирусной инфекцией и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение в поликлиниках.

В областной столице для удобства жителей ЦАП создадут во всех районах города. Там же будет осуществляться выдача бесплатных лекарств.

Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», который в круглосуточном режиме работает в Тверской области с 7 декабря 2020 года, а также через мобильное приложение. 

К работе в ЦАП планируется привлекать ординаторов.  Таким образом, снизится нагрузка на  участковые службы,  уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание.

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области