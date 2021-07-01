Игорь Руденя посетил праздник в честь Рождества Христова в Вознесенском Оршином монастыре

7 января Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в Вознесенском женском Оршином монастыре стали почётными гостями Рождественского концерта, который подготовили воспитанницы детского центра «Родник».

Такие встречи являются традиционными и проходят в светлый праздник Рождества Христова. Воспитанницам центра были вручены подарки.

Первые воспитанницы были приняты в монастырь в конце 1990-х годов. В 2009 году там была создана служба помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Православный детский социально-реабилитационный Центр «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского». В настоящее время в центре воспитываются 29 девочек.

В основном в «Родник» попадают дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Они получают полное среднее образование, изучают основы православной веры, церковнославянский язык, историю церкви, обучаются игре на фортепиано, хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию. К окончанию школы все девочки получают профессию «повар-кондитер».

Сегодня праздничные мероприятия в честь Рождества Христова прошли также в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского. Учеников и преподавателей поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя вместе с сыновьями принял участие в торжествах в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Рождественское богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, а в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области