Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Ларина

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни 6 января ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Ларина.

«Алексей Иванович прожил достойную, яркую жизнь. Пройдя дорогами Великой Отечественной войны, он более четырех десятилетий посвятил службе в Вооруженных Силах, внес вклад в укрепление оборонной мощи Отечества, послевоенное восстановление Верхневолжья. Разделяю вместе с вами, родными и близкими, сослуживцами и товарищами Алексея Ивановича горечь постигшей утраты. Светлая память об этом замечательном человеке, патриоте Отечества, всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Алексей Иванович Ларин родился 19 октября 1926 года в городе Калинине. После окончания Петрозаводского военного училища и курсов лейтенантов служил на Дальнем Востоке, в Мурманской области, Курске. Принимал участие в советско-японской войне, выполнял интернациональный долг на Кубе, в Египте.

Выйдя в отставку в 1977 году, Алексей Иванович почти 20 лет работал в системе образования инспектором по школам. Занимался вопросами, связанными с организацией начальной военной подготовки старшеклассников. Также возглавлял областной штаб игр «Зарница» и «Орленок».

Алексей Иванович на протяжении многих лет является бессменным председателем Совета ветеранов 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии. Вел активную работу по защите прав и интересов ветеранов, сохранению памяти о героических страницах истории дивизии, патриотическому воспитанию школьников.

Был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «За отвагу на пожаре» и другими.

Пресс-служба Правительства Тверской области