Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Нину Михайловну Лепешенкову

7 января столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, жительница города Нелидово Нина Михайловна Лепешенкова. Со знаменательной датой ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш славный жизненный путь наполнен важными делами во благо Родины. В годы Великой Отечественной войны Вы отважно защищали Отечество, не щадили себя ради Победы. В мирное время Вы добросовестно работали на благо развития нашей страны. Неоценим Ваш вклад в сохранение трудовых и духовных традиций нашего народа. Искренне благодарю Вас за достойный пример для молодых поколений», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Нина Лепешенкова родилась в деревне Березники Нелидовского района. Трудовой путь начинала писарем-машинисткой межрайонного треста «Калининтрест». В годы войны была начальником 97-го отдельного батальона ВО Западного фронта.

В послевоенное время работала помощником секретаря Нелидовского ГК ВКП (б), трудилась в Нелидовском леспромхозе специалистом по кадрам.

Нина Михайловна Лепешенкова награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Пресс-служба Правительства Тверской области