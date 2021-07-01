Губернатор Игорь Руденя поздравил с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы

7 января в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского состоялась традиционная Рождественская ёлка. Учеников и преподавателей с праздником Рождества Христова поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Дети представили гостям рождественский спектакль «Сказ о купеческой дочке и волшебном цветочке». Игорь Руденя поблагодарил всех участников сказки за доставленные положительные эмоции от спектакля.

«Я первый раз побывал в епархиальной школе на рождественской постановке в 2017 году, и каждый год здесь рождаются всё новые и новые таланты. Я благодарен всем участникам за эту постановку. Видно уже сейчас как проявляется характер у юных артистов, которые и дальше в своей жизни будут отстаивать идеалы добра, сплоченность, уважение к старшим», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вы остались жить здесь, на тверской земле, чтобы возрастали здесь, и потом свои таланты, как и ваши преподаватели, передавали уже новым поколениям», — обратился к детям митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

После окончания постановки глава региона вручил детям рождественские подарки.

Тверская епархиальная православная школа была открыта в 1994 году. Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены дисциплины, посвящённые историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. В школе есть библиотека, трапезная, спортивный и актовый залы, кабинет здоровья, действуют различные кружки, студии и спортивные секции.

Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад, преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу в области духовно-нравственного воспитания молодежи.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя вместе с сыновьями принял участие в торжествах в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Рождественское богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, а в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области