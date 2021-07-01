В Тверской области завершены основные работы по восстановлению электроснабжения

В Тверской области завершены работы по восстановлению электроснабжения в ряде районов региона. Энергетиками ведётся отработка отдельных заявок.

Технологические нарушения на электросетях были вызваны прохождением по территории региона аномального снежного циклона, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

По поручению Губернатора Игоря Рудени для устранений последствий снегопадов в Верхневолжье была направлена дополнительная специализированная техника.

Также Игорь Руденя поручил региональным Министерству лесного хозяйства, Министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала «Россети Центр» в проведении восстановительных работ.

В регионе был создан оперативный штаб для координации работы служб. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В Тверской области продолжается проведение мониторинга метеорологической и оперативной обстановки. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Пресс-служба Правительства Тверской области