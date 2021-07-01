Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 916 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 467 975, в том числе за последние сутки их проведено 4026.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 7668

Конаковский район 1778

Ржев 1423

Вышневолоцкий городской округ 1380

Торжок 1138

Кимры 1058

Калининский район 944

Бологовский район 648

Лихославльский район 583

Осташковский городской округ 572

Торопецкий район 512

Нелидовский городской округ 473

Старицкий район 456

Бежецкий район 430

Калязинский район 408

Кашинский городской округ 392

Максатихинский район 368

Андреапольский муниципальный округ 348

Торжокский район 279

Зубцовский район 239

Спировский район 246

Весьегонский муниципальный округ 248

Западнодвинский муниципальный округ 238

Кувшиновский район 219

Оленинский муниципальный округ 209

Селижаровский муниципальный округ 198

Рамешковский район 189

Ржевский район 185

Кимрский район 152

Кесовогорский район 126

Фировский район 127

ЗАТО Озёрный 100

Краснохолмский муниципальный округ 93

Лесной муниципальный округ 85

Жарковский район 80

Бельский район 72

Пеновский муниципальный округ 64

Сонковский район 55

Сандовский муниципальный округ 34

Молоковский район 38

Удомельский городской округ 17

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области