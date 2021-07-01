Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 января 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 916 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 467 975, в том числе за последние сутки их проведено 4026.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 872 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
469 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7668
Конаковский район 1778
Ржев 1423
Вышневолоцкий городской округ 1380
Торжок 1138
Кимры 1058
Калининский район 944
Бологовский район 648
Лихославльский район 583
Осташковский городской округ 572
Торопецкий район 512
Нелидовский городской округ 473
Старицкий район 456
Бежецкий район 430
Калязинский район 408
Кашинский городской округ 392
Максатихинский район 368
Андреапольский муниципальный округ 348
Торжокский район 279
Зубцовский район 239
Спировский район 246
Весьегонский муниципальный округ 248
Западнодвинский муниципальный округ 238
Кувшиновский район 219
Оленинский муниципальный округ 209
Селижаровский муниципальный округ 198
Рамешковский район 189
Ржевский район 185
Кимрский район 152
Кесовогорский район 126
Фировский район 127
ЗАТО Озёрный 100
Краснохолмский муниципальный округ 93
Лесной муниципальный округ 85
Жарковский район 80
Бельский район 72
Пеновский муниципальный округ 64
Сонковский район 55
Сандовский муниципальный округ 34
Молоковский район 38
Удомельский городской округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области