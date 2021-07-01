Игорь Руденя встретил Рождество Христово вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора в Твери

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя вместе с сыновьями принял участие в торжествах в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

На протяжении многих веков тверская земля хранит традиции православной веры. С Верхневолжьем связаны имена многих святых, на территории региона находятся древние храмы и монастыри, где хранятся частицы святых мощей и почитаемые иконы. Каждый год поклониться святыням приезжают паломники со всей страны.

Воскресенский кафедральный собор был возведен в 1913 году к 300-летию дома Романовых, освящен в 1916 году. В 1936 году храм был закрыт. Возвращен Тверской епархии Русской Православной Церкви и стал кафедральным собором в 1988 году.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, а в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области