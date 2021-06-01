7 января – Рождество Христово

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот праздник на протяжении многих веков дарит людям негасимый свет веры и надежды. Рождество обращает нас к тысячелетней истории России, к непреходящим нравственным, семейным и патриотическим ценностям нашего народа.
Жители Верхневолжья бережно хранят великое духовное наследие нашего края, внесшего большой вклад в укрепление Православия. Вместе мы восстанавливаем древние храмы и строим новые, помним и чтим знаменитых святых и подвижников тверской земли. Их яркий пример веры, служения своему народу и стране помогает нам сегодня в общем труде для развития и процветания Родины.
Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет в каждый дом, каждую семью Верхневолжья радость, счастье и благополучие!
Губернатор
Тверской области И.М.Руденя