7 января – Рождество Христово

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот праздник на протяжении многих веков дарит людям негасимый свет веры и надежды. Рождество обращает нас к тысячелетней истории России, к непреходящим нравственным, семейным и патриотическим ценностям нашего народа.

Жители Верхневолжья бережно хранят великое духовное наследие нашего края, внесшего большой вклад в укрепление Православия. Вместе мы восстанавливаем древние храмы и строим новые, помним и чтим знаменитых святых и подвижников тверской земли. Их яркий пример веры, служения своему народу и стране помогает нам сегодня в общем труде для развития и процветания Родины.

Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет в каждый дом, каждую семью Верхневолжья радость, счастье и благополучие!

Губернатор

Тверской области И.М.Руденя