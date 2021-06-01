Жители Тверской области могут узнать о новогодних подарках красноармейцам в годы Великой Отечественной войны

Онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт подготовил Музей Победы. Видеоролик размещен на сайте музея https://victorymuseum.ru/video/raznoe/novogodnie-podarki-vremen-velikoy-otechestvennoy.

Зрители узнают, как встречали Новый год красноармейцы. Во время Великой Отечественной войны этот праздник приобрел особое значение — он стал для солдат символом мирной счастливой жизни.

Онлайн-посетителям расскажут, какие вещи чаше всего получали в посылках красноармейцы, ведь подарки отправляли не только родным, но и незнакомым бойцам.

Гостям продемонстрируют аутентичные сладости - популярные еще с начала ХХ века карамельные конфеты «Раковые шейки» производства Таганрогской кондитерской фабрики и шоколадные батончики с начинкой производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н.К. Крупской. Это предприятие в годы войны, находясь в осажденном городе, не прекращало работу и продолжало выпуск продукции. В 1943 году там было изготовлено 3 тонны конфет «Мишка на Севере».

Интернет-пользователи также увидят спички-книжки и узнают, почему они появились, познакомятся с другой продукцией середины ХХ века.

Пресс-служба Правительства Тверской области