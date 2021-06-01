В Берново Тверской области пройдёт рождественский бал

7 января в музее А.С. Пушкина в Берново Старицкого района пройдёт «Рождественский бал».

Интерактивная программа подготовлена специально для индивидуальных посетителей, обязательна предварительная запись по телефону 8 (48236) 4-41-35.

Гостей праздника ожидает полный тайн и сюрпризов рождественский вечер в старинной дворянской усадьбе помещиков Вульфов. Участники программы смогут погрузиться в атмосферу настоящего бала у рождественской ёлки, научиться танцевать бальные танцы, прогуляться по ночному французскому парку. Начало в 15:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области