Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 697 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 213 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 463 949, в том числе за последние сутки их проведено 2055.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 645 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 483 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
465 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7609
Конаковский район 1768
Ржев 1422
Вышневолоцкий городской округ 1368
Торжок 1137
Кимры 1057
Калининский район 938
Бологовский район 643
Лихославльский район 581
Осташковский городской округ 570
Торопецкий район 497
Нелидовский городской округ 454
Старицкий район 456
Бежецкий район 429
Калязинский район 407
Кашинский городской округ 390
Максатихинский район 356
Андреапольский муниципальный округ 346
Торжокский район 278
Зубцовский район 239
Спировский район 242
Весьегонский муниципальный округ 231
Западнодвинский муниципальный округ 223
Кувшиновский район 217
Оленинский муниципальный округ 209
Селижаровский муниципальный округ 198
Рамешковский район 189
Ржевский район 185
Кимрский район 152
Кесовогорский район 121
Фировский район 116
ЗАТО Озёрный 98
Краснохолмский муниципальный округ 93
Лесной муниципальный округ 84
Жарковский район 77
Бельский район 71
Пеновский муниципальный округ 60
Сонковский район 55
Сандовский муниципальный округ 34
Молоковский район 28
Удомельский городской округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области