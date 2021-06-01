Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 697 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 213 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 463 949, в том числе за последние сутки их проведено 2055.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 645 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 483 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

465 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 7609

Конаковский район 1768

Ржев 1422

Вышневолоцкий городской округ 1368

Торжок 1137

Кимры 1057

Калининский район 938

Бологовский район 643

Лихославльский район 581

Осташковский городской округ 570

Торопецкий район 497

Нелидовский городской округ 454

Старицкий район 456

Бежецкий район 429

Калязинский район 407

Кашинский городской округ 390

Максатихинский район 356

Андреапольский муниципальный округ 346

Торжокский район 278

Зубцовский район 239

Спировский район 242

Весьегонский муниципальный округ 231

Западнодвинский муниципальный округ 223

Кувшиновский район 217

Оленинский муниципальный округ 209

Селижаровский муниципальный округ 198

Рамешковский район 189

Ржевский район 185

Кимрский район 152

Кесовогорский район 121

Фировский район 116

ЗАТО Озёрный 98

Краснохолмский муниципальный округ 93

Лесной муниципальный округ 84

Жарковский район 77

Бельский район 71

Пеновский муниципальный округ 60

Сонковский район 55

Сандовский муниципальный округ 34

Молоковский район 28

Удомельский городской округ 17



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области